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Cuba restabelece rede elétrica após apagão nacional

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Repórter
04/08/2026 13:29

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Cuba conseguiu restabelecer sua rede elétrica nesta terça-feira (4), após um apagão nacional na noite de domingo, o sexto do ano, em meio a uma grave crise energética e ao embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos. 

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A estatal União Elétrica de Cuba informou que "o Sistema Elétrico Nacional foi restabelecido" às 11h35, horário local (12h35 em Brasília).

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lis-arb/mr/aa

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