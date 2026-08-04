Cuba restabelece rede elétrica após apagão nacional

Cuba conseguiu restabelecer sua rede elétrica nesta terça-feira (4), após um apagão nacional na noite de domingo, o sexto do ano, em meio a uma grave crise energética e ao embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos.

A estatal União Elétrica de Cuba informou que "o Sistema Elétrico Nacional foi restabelecido" às 11h35, horário local (12h35 em Brasília).

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