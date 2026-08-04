Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

México nega buscar censura com nova lei de rádio e TV

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 13:17

compartilhe

SIGA

O governo mexicano defendeu, nesta terça-feira (4), as diretrizes preliminares da nova lei de rádio e televisão, negando que constituam uma tentativa de censura. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A lei, que não afeta a mídia impressa nem publicações online ou em redes sociais, foi aprovada em julho de 2025, e na semana passada a Comissão Nacional de Telecomunicações divulgou uma primeira versão para consulta. Ela inclui a publicação de códigos de ética e a nomeação de um ouvidor para evitar multas. 

As normas também estabelecem uma distinção entre segmentos de publicidade, notícias e opinião, e preveem o direito de resposta. 

Os opositores ao governo denunciam uma tentativa de censura. 

"Um veículo de comunicação pode ser multado por seu conteúdo? Não. Pode ser censurado? Não", afirmou a presidente, Claudia Sheinbaum, em sua coletiva de imprensa diária, acompanhada por sua assessora jurídica. 

"Nunca censuramos ninguém, nem censuraremos", enfatizou. 

O governo de esquerda de Sheinbaum — assim como o de seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) — mantém uma relação de confronto com os principais veículos de comunicação do México.

O processo de consulta para a regulamentação da lei de mídia inclui especialistas e os próprios concessionários. Ocorrerá até 21 de agosto, após o qual a versão final do documento será publicada no Diário Oficial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yug/jt/ad/aa

Tópicos relacionados:

governo imprensa mexico politica radio televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay