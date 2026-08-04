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Bubista, técnico de Cabo Verde na Copa, é anunciado por clube do Marrocos

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Repórter
04/08/2026 12:53

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O técnico cabo-verdiano Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, foi anunciado nesta terça-feira (4) pelo RS Berkane, clube da primeira divisão do Marrocos, apenas um mês depois de ter levado a seleção de seu país aos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

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Sob a batuta do treinador de 56 anos e em sua primeira participação em Mundiais, os 'Tubarões Azuis' passaram da primeira fase depois de empatarem com Espanha, que posteriormente foi campeã, e Uruguai.

No mata-mata, Cabo Verde resistiu até a prorrogação, mas acabou derrotado pela Argentina (3 a 2), que seguiu avançando até a final do torneio.

O RS Berkane destacou em sua página no Facebook que apostou em Bubista "depois do sucesso em sua etapa anterior como técnico de Cabo Verde".

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol, no entanto, ainda não anunciou a saída do treinador.

O RS Berkane foi o vice-campeão marroquino na temporada passada e chegou à semifinal da Liga dos Campeões da África.

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kao/fka/ig/dam/erl/cb/aa

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