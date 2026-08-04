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EUA e Paraguai assinam acordo de cooperação nuclear civil

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Repórter
04/08/2026 12:05

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Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram um acordo de cooperação em energia nuclear nesta terça-feira (4), durante uma visita oficial do vice-presidente Pedro Alliana a Washington, confirmou a AFP. 

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Alliana e o secretário de Estado, Marco Rubio, assinaram o "Acordo 123", como são conhecidos esses memorandos. Os Estados Unidos já assinaram acordos semelhantes com mais de 25 países desde 1954. 

A seção 123 da Lei de Energia Atômica dos EUA (aprovada em 1954) autoriza o fornecimento de tecnologia nuclear civil para uso energético ou científico, desde que os países receptores cumpram os padrões da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

Os Estados Unidos também garantem o direito de monitorar o material nuclear para evitar seu uso para fins militares. 

Washington já assinou esse acordo com Argentina, México e Brasil, entre outros. 

Rubio descreveu a intensificação das relações entre Washington e Assunção como "incrível" no último ano e meio, com o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

"O que buscamos é uma relação que não apenas continue crescendo, mas que faça parte de algo permanente" e não esteja sujeita a mudanças de governo, explicou Rubio durante a assinatura do documento no Departamento de Estado. 

O governo conservador do Paraguai, no poder desde 2023, e a administração republicana de Trump intensificaram a cooperação em todos os níveis, como parte da onda da direita na América Latina. 

Washington e Assunção também solicitaram uma reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a Nicarágua, que será realizada na quarta-feira na sede da organização.

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jz/jm/aa

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