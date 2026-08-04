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Polícia Civil investiga suspeitos de planejar ataques durante eleições no Brasil

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Repórter
04/08/2026 12:05

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A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta terça-feira (4), uma operação para investigar suspeitos de planejar ataques em Brasília durante as eleições de outubro, informou a instituição em nota oficial.

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As investigações abrangem oito pessoas com idades entre 19 e 31 anos nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, cujas comunicações "faziam referências reiteradas a Brasília como destino de uma mobilização prevista para o período eleitoral de 2026", acrescentou a nota.

Os suspeitos compartilharam "manuais para fabricação de artefatos explosivos" e discutiram a "invasão de edificações, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e (...) modelos tridimensionais de prédios situados na região central da capital".

As medidas têm como objetivo apreender dispositivos eletrônicos e "esclarecer o grau de organização e o estágio de desenvolvimento das ações discutidas" pelos investigados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentará nas eleições o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

A Polícia Civil investiga possíveis delitos de associação criminosa e apologia ao crime, entre outros, sem que até o momento os fatos se enquadrem na lei sobre o terrorismo.

A operação é conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil de Brasília.

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ffb/mr/mvv/aa

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