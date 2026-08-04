Número de mortos durante tentativa de chegar a Ceuta sobe para 75
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O número de migrantes mortos quando tentavam chegar a Ceuta na semana passada aumentou para 75, informou à AFP a Delegação do Governo do enclave espanhol nesta terça-feira (4).
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O balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar.
Quase 72 mil migrantes entraram na semana passada no território espanhol do norte da África, a grande maioria a nado ou a pé, em uma crise migratória inédita. Segundo as autoridades espanholas, 70 mil já retornaram ao Marrocos.
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