Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortos durante tentativa de chegar a Ceuta sobe para 75

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 11:11

compartilhe

SIGA

O número de migrantes mortos quando tentavam chegar a Ceuta na semana passada aumentou para 75, informou à AFP a Delegação do Governo do enclave espanhol nesta terça-feira (4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar.

Quase 72 mil migrantes entraram na semana passada no território espanhol do norte da África, a grande maioria a nado ou a pé, em uma crise migratória inédita. Segundo as autoridades espanholas, 70 mil já retornaram ao Marrocos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbj/rs/ahg/fp/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia espanha imigracao marrocos migracao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay