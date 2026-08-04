Áustria registra recorde absoluto de temperatura com 40,8°C
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A Áustria registrou o recorde histórico absoluto de calor, com 40,8°C na estação de Viena-Stammersdorf, anunciou nesta terça-feira (4) o serviço meteorológico GeoSphere Austria.
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A temperatura supera o antigo recorde nacional de 40,5°C, registrado em 8 de agosto de 2013 na estação de Bad Deutsch-Altenburg, no leste do país.
O calor extremo, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.
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