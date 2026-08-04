Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Áustria registra recorde absoluto de temperatura com 40,8°C

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 10:44

compartilhe

SIGA

A Áustria registrou o recorde histórico absoluto de calor, com 40,8°C na estação de Viena-Stammersdorf, anunciou nesta terça-feira (4) o serviço meteorológico GeoSphere Austria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A temperatura supera o antigo recorde nacional de 40,5°C, registrado em 8 de agosto de 2013 na estação de Bad Deutsch-Altenburg, no leste do país.

O calor extremo, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bg/dth/pb/ahg/fp-jc

Tópicos relacionados:

austria clima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay