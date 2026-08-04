Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Catar acusa Israel de atrasar aplicação de plano de paz para Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 10:44

compartilhe

SIGA

O Catar, país mediador no conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas, acusou o governo israelense de atrasar a aplicação do plano de paz para a Faixa de Gaza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A intensificação dos bombardeios israelenses nos últimos dias" sobre Gaza "não passa de uma tentativa de descarrilar a aplicação do plano e de bloquear as soluções pacíficas para o conflito", declarou aos jornalistas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al Ansari. 

O Conselho de Paz de Donald Trump, encarregado de implementar a segunda fase do plano de paz em Gaza, assegurou ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que o Exército de Israel não se retiraria do território palestino até o desarmamento "total" do Hamas.

Israel expressou na segunda-feira sua preocupação com um acordo anunciado pelo presidente americano, aceito pelo grupo islamista e divulgado na sexta-feira, relativo à segunda etapa de seu plano.

O texto vincula o desarmamento do movimento islamista palestino a uma retirada progressiva das tropas israelenses de Gaza.

O Conselho de Paz afirmou no X que "a retirada das Forças de Defesa de Israel (FDI) além da linha amarela não ocorrerá até que o desarmamento esteja completo, como o Hamas se comprometeu com os mediadores", em referência à linha de demarcação entre a área ocupada pelos israelenses, que abrange mais de 60% de Gaza, e o restante do território.

Em uma primeira versão, posteriormente corrigida, mencionava-se uma "retirada total" das FDI.

Ministros de extrema direita exigiram uma votação do governo para anular o acordo, afirmando que ele não refletia o que havia sido discutido inicialmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

csp/aya/mdh/cab/erl/pb/ahg/yr/fp

Tópicos relacionados:

catar conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay