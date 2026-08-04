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Secretário do Tesouro dos EUA diz que há chances de acordo com Irã para reabrir Ormuz

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AFP
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Repórter
04/08/2026 09:32

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O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Washington poderia chegar a um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz até quarta-feira, acrescentando que isso estabilizaria os preços da energia. 

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"Estamos em negociações com os iranianos e acredito que há chances de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo para abrir o Estreito e avançar rumo a uma posição mais normalizada neste conflito", disse Bessent nesta terça-feira (4), em entrevista à CNBC. 

Questionado se um acordo permitiria ao Irã cobrar pedágio dos navios, Bessent respondeu: "Acredito que haveria liberdade de circulação".

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msp/sms/mr/ahg/aa/fp

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