Secretário do Tesouro dos EUA diz que há chances de acordo com Irã para reabrir Ormuz

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Washington poderia chegar a um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz até quarta-feira, acrescentando que isso estabilizaria os preços da energia.

"Estamos em negociações com os iranianos e acredito que há chances de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo para abrir o Estreito e avançar rumo a uma posição mais normalizada neste conflito", disse Bessent nesta terça-feira (4), em entrevista à CNBC.

Questionado se um acordo permitiria ao Irã cobrar pedágio dos navios, Bessent respondeu: "Acredito que haveria liberdade de circulação".

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