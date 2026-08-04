Ucrânia se indigna com perseguição de drone russo a civil em Kherson

Autoridades ucranianas se indignaram nesta terça-feira (4) com um vídeo divulgado pela polícia em que se vê um civil sendo perseguido por um drone em Kherson, no sul do país, e denunciaram uma "estratégia russa deliberada".

Nas imagens, que não foram verificadas pela AFP, vê-se um homem vestido com roupas escuras correndo ao redor de um veículo em plena rua para tentar escapar de um drone FPV (First Person View, pilotado remotamente) que o segue lentamente antes de detonar sua carga explosiva.

Segundo a polícia, o homem de 52 anos sofreu ferimentos e uma concussão.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha, denunciou um "crime de guerra bárbaro cometido pela Rússia" e afirmou que "milhares de crimes semelhantes nunca vêm a público".

"Trata-se de uma estratégia russa deliberada e sistemática. Eles sabem exatamente o que estão fazendo", declarou no X.

O delegado ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Lubinets, informou que a vítima é "um vendedor ambulante desarmado" e acusou o Exército russo de "caçar civis".

A cidade de Kherson, que tinha 280.000 habitantes antes da guerra, esteve sob controle russo de março a novembro de 2022.

As forças russas, atualmente posicionadas na outra margem do rio Dnieper, que margeia a cidade, a atacam regularmente, especialmente com drones.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, os ataques se intensificaram em ambos os lados da frente, causando um número crescente de vítimas civis.

As autoridades russas também acusam regularmente o Exército ucraniano de direcionar seus drones deliberadamente contra civis, especialmente na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.

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