Dois migrantes resgatados perto de ilha espanhola após duas semanas à deriva
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Dois migrantes foram resgatados nesta terça-feira (4) após duas semanas à deriva no Mediterrâneo enquanto tentavam chegar às Ilhas Baleares, anunciaram autoridades espanholas, que buscam outras 17 pessoas que, segundo os sobreviventes, viajavam na embarcação.
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O resgate é anunciado poucos dias após 50.000 migrantes entrarem em Ceuta, enclave espanhol no norte da África, embora a maioria tenha retornado para Marrocos.
Os dois resgatados, provenientes do Magrebe, foram socorridos por volta das 3h da madrugada (22h em Brasília), 20 km ao sudoeste de Mallorca, indicou o governo das Ilhas Baleares em nota.
Ambos foram levados ao hospital com "sinais de desnutrição/desidratação", acrescentou.
Segundo relataram, 17 pessoas perderam a vida durante a travessia em uma embarcação precária que ficou 15 dias à deriva.
O arquipélago mediterrâneo das Baleares — famoso destino turístico que inclui as ilhas de Mallorca, Menorca e Ibiza — transformou-se em uma rota cada vez mais utilizada por migrantes que partem do norte da África, especialmente da Argélia, em sua tentativa de chegar à Europa.
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