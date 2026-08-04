Dois migrantes resgatados perto de ilha espanhola após duas semanas à deriva

Dois migrantes foram resgatados nesta terça-feira (4) após duas semanas à deriva no Mediterrâneo enquanto tentavam chegar às Ilhas Baleares, anunciaram autoridades espanholas, que buscam outras 17 pessoas que, segundo os sobreviventes, viajavam na embarcação.

O resgate é anunciado poucos dias após 50.000 migrantes entrarem em Ceuta, enclave espanhol no norte da África, embora a maioria tenha retornado para Marrocos.

Os dois resgatados, provenientes do Magrebe, foram socorridos por volta das 3h da madrugada (22h em Brasília), 20 km ao sudoeste de Mallorca, indicou o governo das Ilhas Baleares em nota.

Ambos foram levados ao hospital com "sinais de desnutrição/desidratação", acrescentou.

Segundo relataram, 17 pessoas perderam a vida durante a travessia em uma embarcação precária que ficou 15 dias à deriva.

O arquipélago mediterrâneo das Baleares — famoso destino turístico que inclui as ilhas de Mallorca, Menorca e Ibiza — transformou-se em uma rota cada vez mais utilizada por migrantes que partem do norte da África, especialmente da Argélia, em sua tentativa de chegar à Europa.

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