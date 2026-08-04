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Turquia denuncia ataques contra dois navios civis no Mar Negro

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 08:31

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A Turquia denunciou nesta terça-feira (4) que ataques de drones contra dois navios de armadores turcos no Mar Negro feriram, na segunda-feira, vários membros da tripulação.

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"Os navios civis pertencentes aos armadores turcos Yasar e Nadezhda foram atacados por drones após deixarem o porto de Novorossiysk na noite de ontem (segunda-feira) e algumas pessoas da tripulação, incluindo nossos cidadãos, ficaram feridas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"Estamos profundamente preocupados com a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no Mar Negro, que afeta a navegação civil, apesar de nossos vários alertas", declarou Ancara.

"Se não forem adotadas medidas preventivas, a escalada terá múltiplas repercussões negativas, especialmente na segurança alimentar", insistiu o ministério turco, que conclamou as partes a "garantir a segurança da navegação no Mar Negro".

Segundo o site de monitoramento Marine Traffic, os navios Yasar e Nadezhda estavam navegando sob bandeiras do Panamá e de Camarões.

Rússia e Ucrânia multiplicaram os ataques contra cargueiros, especialmente no Mar Negro, nas últimas semanas.

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bg-ach/erl/mas/fp-jc

Tópicos relacionados:

conflito russia transporte turquia ucrania

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