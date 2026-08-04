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Houthis do Iêmen dizem ter atacado aeroporto da Arábia Saudita

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AFP
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Repórter
04/08/2026 07:55

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Os houthis do Iêmen afirmaram nesta terça-feira (4) que atingiram um aeroporto na Arábia Saudita, após o movimento rebelde anunciar um bloqueio dos portos e atacar navios do reino petrolífero do Golfo.

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Segundo o porta-voz militar houthi, Yahya Saree, o movimento pró-Irã "atacou com sucesso um alvo sensível pertencente ao inimigo saudita no Aeroporto de Najran, utilizando um drone". Ele acrescentou que o ataque foi uma "resposta à violação, por parte do inimigo saudita, do espaço aéreo sobre as províncias de Sa'dah e Hajjah com drones".

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bur-aya/mas/erl/fp-jc

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