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Militar mata quatro pessoas na Crimeia

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Repórter
04/08/2026 06:23

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Um militar matou quatro pessoas, incluindo três civis, em Sebastopol, informou nesta terça-feira (4) o governador da cidade às margens do Mar Negro, na península da Crimeia, anexada pela Rússia.

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"Uma tragédia em Sebastopol (...). Segundo as primeiras informações, um militar atirou contra seus companheiros soldados e matou uma pessoa, antes de atacar civis e matar mais três", escreveu Mikhail Razvozhaiev no Telegram.

O atirador foi detido, acrescentou. Entre as vítimas estão dois homens de 71 e 59 anos e uma mulher de 64, segundo o governador.

A península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é alvo de ataques ucranianos há várias semanas.

A Rússia iniciou uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022 e ataca regularmente o país vizinho a partir de várias frentes, incluindo a península da Crimeia.

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bur/glr/erl/pb/fp

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