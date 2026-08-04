Militar mata quatro pessoas na Crimeia

Um militar matou quatro pessoas, incluindo três civis, em Sebastopol, informou nesta terça-feira (4) o governador da cidade às margens do Mar Negro, na península da Crimeia, anexada pela Rússia.

"Uma tragédia em Sebastopol (...). Segundo as primeiras informações, um militar atirou contra seus companheiros soldados e matou uma pessoa, antes de atacar civis e matar mais três", escreveu Mikhail Razvozhaiev no Telegram.

O atirador foi detido, acrescentou. Entre as vítimas estão dois homens de 71 e 59 anos e uma mulher de 64, segundo o governador.

A península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é alvo de ataques ucranianos há várias semanas.

A Rússia iniciou uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022 e ataca regularmente o país vizinho a partir de várias frentes, incluindo a península da Crimeia.

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