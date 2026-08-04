Guatemala declara alerta de 'perigo' após erupção de vulcão

A Guatemala declarou alerta de "perigo", o segundo nível mais elevado, após uma potente erupção do vulcão 'Fuego', localizado a 35 km da capital, e iniciou a evacuação das residências próximas.

O vulcão, considerado o mais ativo da América Central, entrou em fase eruptiva na manhã de segunda-feira (3) e, durante a noite, aumentou sua intensidade com a expulsão de fluxos intensos de lava, além de grandes colunas de gases e cinzas.

Um fotógrafo da AFP observou a potente erupção de San Juan Alotenango, ao leste do vulcão, área de menor risco para onde foram levados dezenas de moradores de dois vilarejos da região.

A Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred) declarou "alerta laranja" nacional, o segundo nível mais importante, para que todas as instituições estatais se preparem em caso de necessidade.

"Se uma evacuação for ordenada ou as condições representarem risco para sua vida, aplique o princípio da autoevacuação", pediu em um vídeo divulgado nas redes sociais a porta-voz da Conred, Valeria Urízar.

O Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) informou em um comunicado que o vulcão "evolui para uma fase mais explosiva" e emitiu um alerta para deslizamentos de material incandescente nas encostas de maior perigo, onde se encontram as comunidades, nos flancos oeste e sul.

O Ministério da Educação suspendeu as aulas presenciais em comunidades de três municípios próximos ao vulcão.

A polícia fechou uma rodovia próxima do vulcão, que liga a costa sul à cidade colonial de Antigua, o principal destino turístico do país.

Os cientistas do Insivumeh explicaram que, devido à erupção, também se forma uma fonte de lava de 200 a 300 metros de altura acima da cratera e que a coluna de cinzas pode ultrapassar 7.000 metros.

Além disso, alertaram sobre a dispersão de cinzas entre 5.000 e 6.000 metros, com deslocamento a distâncias de até 130 km em direção ao oeste, alcançando as costas do Pacífico.

As fases eruptivas mais recentes do vulcão de Fuego, de 3.763 metros de altura, ocorreram em fevereiro deste ano e em junho de 2025.

O vulcão fica entre os departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, vizinhos da província da Guatemala, e é um dos três vulcões ativos do país, ao lado do Pacaya (sul) e do Santiaguito (oeste).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mis/pb/fp