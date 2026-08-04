Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam oito mortos

Um ataque com drones contra uma zona industrial nas imediações de Moscou matou cinco pessoas, enquanto outras três, incluindo duas crianças, morreram em bombardeios russos na região ucraniana de Sumy, informaram as autoridades.

"Durante a manhã, as forças de defesa aérea repeliram um ataque com drones contra a região de Moscou", informou na plataforma de mensagens Telegram o governador da região da capital, Andrey Vorobiov.

"Segundo informações preliminares, cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas", acrescentou.

O balanço de vítimas é para a região da capital russa, que fica a centenas de quilômetros da frente de batalha.

Na região ucraniana de Sumy, duas crianças e um idoso morreram nos bombardeios aéreos russos durante a noite, segundo o governador Oleg Grigorov.

Os corpos dos dois menores de idade foram encontrados entre os escombros de uma residência, informou o governador.

Também na Ucrânia, a cidade de Kherson foi bombardeada durante a noite pelo Exército russo e um homem de 52 anos ficou ferido, informou a administração militar da localidade.

Na Rússia, um centro logístico da gigante do comércio digital Wildberries sofreu um incêndio na região noroeste de Leningrado após um ataque ucraniano, anunciou o governador regional, Aleksandr Drozdenko.

A Ucrânia intensificou os ataques aéreos de longo alcance nas últimas semanas contra infraestruturas civis na Rússia, incluindo depósitos da Wildberries.

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