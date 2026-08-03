Projétil atinge cargueiro em Ormuz, diz agência marítima britânica

Um projétil de origem desconhecida atingiu um navio de carga no Estreito de Ormuz, alertou a agência marítima britânica UKMTO na madrugada desta terça-feira (4), sem mencionar possíveis feridos ou danos.

O cargueiro, cujo nome não foi revelado, informou à UKMTO que foi “atingido por um projétil desconhecido”, segundo o comunicado da organização. O fato ocorreu a cerca de 37 quilômetros da cidade omanense de Al Khasab, indicou a mesma fonte.

Na segunda-feira, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão negociando com o Irã para pôr fim à guerra deflagrada em fevereiro, que paralisou Ormuz, uma rota fundamental para o trânsito mundial de hidrocarbonetos.

Ele disse que essas conversas são “a última oportunidade antes da decapitação” da república islâmica. Teerã, por sua vez, havia negado pouco antes estar em diálogo com Washington.

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