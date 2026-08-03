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Vladimir Petkovic deixa cargo de técnico da Argélia

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Repórter
03/08/2026 19:31

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A Federação Argelina de Futebol (FAF) anunciou nesta segunda-feira (3) o fim do ciclo do técnico suíço Vladimir Petkovic no comando das 'Raposas do Deserto', após uma Copa do Mundo decepcionante. 

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No cargo desde 2024, o treinador de origem bósnia, de 62 anos, deixa a função cerca de dois meses depois de ter renovado seu contrato até 2028. 

A relação entre a FAF, Petkovic e sua comissão técnica "chegou oficialmente ao fim em comum acordo", informou a entidade máxima do futebol argelino. 

Sob o comando de Petkovic, a Argélia se classificou pela segunda vez em sua história para a fase de mata-mata de uma Copa do Mundo, repetindo o feito do Mundial de 2014. 

No entanto, a equipe norte-africana acabou sendo eliminada pela Suíça nos 16-avos de final com uma derrota por 2 a 0. 

A FAF ainda não divulgou quem será o sucessor de Vladimir Petkovic.

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ah/lle/iga/cl/aam

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