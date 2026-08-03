MLS escolhe Larry Berg como comissário para suceder Don Garber

A liga norte-americana de futebol (MLS) nomeou, nesta segunda-feira (3), Larry Berg como o próximo comissário da organização, substituindo Don Garber, que deixará o cargo ao final de 2026, após 27 anos à frente da competição.

Berg, coproprietário-gerente do Los Angeles Football Club (LAFC), assumirá as funções a partir de 1º de janeiro de 2027. Sua apresentação oficial está prevista para 4 de agosto, na sede da liga em Nova York.

"É uma honra liderar a Major League Soccer rumo à sua próxima era (...) Nossas maiores oportunidades ainda estão por vir. Temos a chance de fortalecer nossa competição, desenvolver mais jogadores e aprofundar nossa conexão com os torcedores", disse Berg em um comunicado da MLS.

O futuro comissário possui experiência tanto no futebol quanto no mundo dos investimentos. Além de sua participação no LAFC, ele passou pela Roma, da Itália, e pelo Swansea City, do País de Gales, ao mesmo tempo em que desenvolveu, por mais de três décadas, uma carreira no setor de capital privado.

No LAFC, Berg participou do crescimento da organização, que conquistou a MLS em 2022 e a Supporters' Shield em 2019 e 2022.

Para assumir o comando da liga, ele terá que abrir mão de sua participação no clube, em conformidade com as normas de governança da MLS.

Sua chegada ocorrerá em uma fase de expansão para a competição, que prepara mudanças no calendário a partir de 2027, ajustes no modelo de folha salarial, novos estádios, futuras negociações de direitos de transmissão e um novo acordo coletivo com os jogadores.

Garber continuará como comissário até o final de 2026 e, posteriormente, assumirá o cargo de presidente da MLS. Durante sua gestão, a liga passou de 10 para 30 clubes e gerenciou a construção de 26 estádios vinculados à competição.

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