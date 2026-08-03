Wall Street fecha em alta com recorde do Dow Jones

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (3), impulsionada pela queda dos preços do petróleo após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, de uma retomada dos diálogos com Teerã.

O Dow Jones avançou 1,32% e fechou a 53.178,41 pontos, um recorde desde julho.

O índice tecnológico Nasdaq disparou 2,13% e o S&P 500 subiu 1,48%.

"A queda nas cotações do petróleo da um verdadeiro impulso às ações", disse à AFP Angelo Kourkafas, da empresa de investimentos Edward Jones.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte - referência internacional - caiu 4,73% nesta segunda-feira, após o anúncio de Trump sobre novos diálogos com o Irã, embora Teerã os tenha negado.

Apesar disso, os mercados acreditam que uma saída diplomática abriria o caminho para uma retomada do fluxo de petróleo no Oriente Médio, segundo analistas.

Ao mesmo tempo, o mercado "é impulsionado por um dinamismo renovado dos valores tecnológicos", identificou Kourkafas.

Segundo ele, "os resultados empresariais publicados na semana passada" por alguns gigantes do setor "ajudaram a confirmar que o desenvolvimento da IA segue sendo viável".

A Amazon (+4,58%, a 284,02 dólares) superou na segunda-feira a marca simbólica dos US$ 3 trilhões (aproximadamente R$ 15 trilhões) em capitalização de mercado pela primeira vez.

A empresa mostrou que seus investidores em IA não estão consumindo suas margens.

A Nvidia subiu 2,93%, a Microsoft avançou 4,93%, enquanto a Alphabet (Google) fechou em alta de 4,88% e a Meta, de 6,02%.

Agora, os investidores esperam os resultados da SpaceX, a joia da coroa do bilionário Elon Musk, previstos para a terça-feira após o fechamento da bolsa.

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