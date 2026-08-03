Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Real Madrid acerta transferência do atacante Gonzalo García para o Fulham

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/08/2026 18:20

compartilhe

SIGA

O atacante espanhol Gonzalo García, de 22 anos, foi transferido pelo Real Madrid para o Fulham, da Inglaterra, onde será comandado por seu antigo treinador Álvaro Arbeloa, conforme anunciado nesta segunda-feira (3) pelos dois clubes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Revelado nas categorias de base do clube 'merengue', ele vem de sua melhor temporada como profissional, com 8 gols marcados, seis deles em LaLiga. 

Gonzalo assina com o clube londrino até 2031, com opção de renovação por mais um ano. 

A imprensa espanhola aponta um valor próximo a 40 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões na cotação atual) pela transferência, enquanto o Real Madrid manteria 30% dos direitos do jogador. 

O Fulham confiou, semanas atrás, o comando da equipe a Arbeloa, que passou a última meia temporada no Real Madrid. 

O técnico espanhol conhece Gonzalo desde os tempos em que treinaram juntos nas categorias de base do clube merengue. 

"Gonzalo chegou ao Real Madrid em 2014, com apenas 10 anos, e fez parte do nosso clube durante onze temporadas. Defendendo a camisa do time principal, conquistou um Mundial de Clubes e uma Liga", informou o Real Madrid em seu comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ah/iga/cl/aam

Tópicos relacionados:

eng esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay