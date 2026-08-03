Zelensky demite embaixadora ucraniana nos Estados Unidos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, demitiu, nesta segunda-feira (3), sua embaixadora nos Estados Unidos, Olga Stefanishina, uma decisão antecipada após a reforma do governo, no mês passado.

O cargo é crucial para a Ucrânia, que depende do envio de armas dos Estados Unidos e da inteligência do país para fazer frente à invasão russa. Atualmente, por exemplo, Kiev pressiona Washington para obter mais sistemas de defesa antimísseis Patriot.

Em uma postagem no Facebook na qual ela também pediu para deixar as funções, Stefanishina afirmou que a decisão foi dela, "determinada por circunstâncias pessoais".

Ela também descreveu esta etapa como "a maior honra" de sua vida. "Aumentamos o fornecimento de armas e mantivemos o apoio precisamente quando o clima político em Washington estava contra nós", afirmou.

Desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, suas relações com Zelensky são tensas, em alguns momentos complicadas, embora nos últimos tempos o presidente americano tenha se mostrado mais afim ao seu par ucraniano.

Stefanishina, ex-vice-primeira-ministra e ex-ministra da Justiça, foi nomeada embaixadora em julho do ano passado.

Segundo veículos de imprensa ucranianos, ela é investigada pela agência anticorrupção do país, embora não tenha sido denunciada formalmente.

Zelensky, que implementou em julho uma controversa reforma de seu governo, não anunciou ainda quem será seu novo representante em Washington.

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