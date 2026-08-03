Taxa de homicídios recuou no México em 2025

Assolado durante anos pela violência vinculada ao crime organizado financiada pelo narcotráfico, o México registrou uma diminuição dos homicídios em 2025 em relação ao ano anterior, informou o instituto de estatísticas Inegi nesta segunda-feira (3).

O organismo reportou uma taxa de homicídios de 21,4 por 100.000 habitantes em 2025, um dado inferior à taxa de 25,8 por 100.000 habitantes, de 2024.

O organismo faz uma contagem diferente da realizada pelo governo, que tinha dito que os homicídios dolosos caíram pela metade entre setembro de 2024 e junho de 2026.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, assegura que esta diminuição se deve à sua estratégia de segurança, que inclui um maior uso de inteligência e a coordenação com os Ministérios Públicos locais.

Em 2006, o governo conservador da época lançou uma ofensiva militar contra os cartéis das drogas, que fez disparar a taxa de homicídios.

No ano passado, o instituto contabilizou 27.989 mortos por homicídios no México.

No entanto, alguns estados superam a taxa nacional de homicídios. Sinaloa, por exemplo, onde o cartel fundado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán trava uma guerra sangrenta, registrou uma taxa de homicídios de 57 por 100.000 habitantes.

Morelos, estado próximo da capital onde os cartéis disputam várias rotas do narcotráfico, registrou, por sua vez, uma taxa de 58 homicídios por 100.000 habitantes.

O governo de Sheinbaum reportou, ainda, um aumento nas apreensões de drogas e nas prisões, em meio à pressão do governo do presidente americano, Donald Trump, para frear o tráfico de drogas para os Estados Unidos, sobretudo do letal fentanil.

Trump aventou intervir no território mexicano com militares para frear os cartéis de drogas, uma estratégia que Sheinbaum rejeitou em várias ocasiões, ao destacar que seu governo aposta na colaboração com os Estados Unidos.

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