Irmãs Williams recebem convites para disputar duplas do WTA 1000 de Cincinnati

As tenistas Serena e Venus Williams poderão voltar a jogar juntas em duplas após receberem um convite ('wild card') para o torneio WTA 1000 deste mês em Cincinnati, a última grande competição antes do US Open.

As irmãs americanas, que conquistaram 14 títulos de Grand Slam em duplas e três medalhas de ouro olímpicas, jogaram juntas pela última vez nas duplas no Aberto dos Estados Unidos de 2022.

Nesta segunda-feira (3), elas receberam um convite para participar do torneio em quadra dura, onde Venus Williams, de 46 anos, também competirá na chave de simples.

Outros convites para a chave principal feminina incluem a campeã do US Open de 2017, Sloane Stephens, e as também americanas Taylor Townsend, Caroline Dolehide e Elvina Kalieva.

Serena Williams, detentora de 23 títulos de Grand Slam, foi derrotada na primeira rodada de simples em Wimbledon, sua primeira partida de simples em quatro anos.

A jogadora de 44 anos havia competido anteriormente em duas partidas de duplas, mas uma lesão no joelho a forçou a cancelar os planos de jogar ao lado de Venus em Wimbledon.

Serena Williams jogou pela última vez em Cincinnati em 2022, quando perdeu para a britânica Emma Raducanu. Ela conquistou o título de simples no local duas vezes, em 2014 e 2015.

Convites adicionais para o torneio de simples, que acontece de 8 a 23 de agosto, foram concedidos à tcheca Darja Vidmanová e à francesa Lois Boisson.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/bb/raa/jm/aam