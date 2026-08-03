Trump acusa petroleiras de ganhar 'dinheiro demais' graças à guerra com Irã

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (3), que as grandes companhias petroleiras estão ganhando "dinheiro demais" devido à escassez de petróleo provocada pela guerra no Irã.

"Não gosto. Estão ganhando dinheiro demais. Baseando-se em uma escassez, estão ganhando dinheiro demais", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

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