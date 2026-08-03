Trump diz que EUA está negociando 'neste momento' com o Irã
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O presidente americano, Donald Trump, assegurou, nesta segunda-feira (3), que os Estados Unidos estão negociando "neste momento" com o Irã, que tinha negado esta informação anteriormente.
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As negociações "estão acontecendo neste momento", explicou a jornalistas Trump, que assegurou: "Nós somos claros a respeito, são eles os que o negam".
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