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Trump diz que EUA está negociando 'neste momento' com o Irã

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AFP
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Repórter
03/08/2026 15:25

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O presidente americano, Donald Trump, assegurou, nesta segunda-feira (3), que os Estados Unidos estão negociando "neste momento" com o Irã, que tinha negado esta informação anteriormente.

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As negociações "estão acontecendo neste momento", explicou a jornalistas Trump, que assegurou: "Nós somos claros a respeito, são eles os que o negam".

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jz/mr/mvv

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