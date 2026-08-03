Eala vence Pegule na final em Washington e conquista seu 1º título WTA

A estrela em ascensão do tênis filipino, Alexandra Eala, conquistou seu primeiro título profissional nesta segunda-feira (3) ao derrotar a americana Jessica Pegula na final do torneio WTA 500 de Washington.

Eala, de 21 anos, começou em desvantagem na partida, que teve início no domingo e se estendeu até esta segunda devido à chuva.

No entanto, ela conseguiu a virada, vencendo por 4-6, 6-4 e 6-0 na quadra dura da capital americana.

A tenista canhota das Filipinas garantiu seu primeiro título no circuito em uma hora e 45 minutos de jogo efetivo, sem contar a interrupção causada pelo mau tempo.

Parte do confronto entre Eala e Pegula ocorreu no domingo, com a número três do mundo, grande favorita e disputando sua quarta final do ano, vencendo por 6-4 e 2-1.

Mas a jovem tenista manteve um saque sólido e disparou uma série impressionante de 'winners' para impedir que Pegula conquistasse o décimo segundo título de sua carreira e o terceiro do ano.

Eala, 28ª colocada no ranking da WTA, estreou no torneio de Washington, onde disputou sua segunda final no circuito, após ter sido vice-campeã em Eastbourne no ano passado.

A tenista filipina foi muito apoiada ao longo da semana em sua trajetória até a final, conquistando vitórias sobre fortes adversárias como Elina Svitolina, Naomi Osaka e Leylah Fernandez.

A previsão é de que a nova campeã suba para a 20ª posição no ranking mundial, a melhor marca de sua carreira.

A chuva também forçou o adiamento, para esta segunda-feira, da final masculina da ATP entre o americano Taylor Fritz (número 10 do ranking) e o espanhol de 19 anos Rafael Jódar.

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