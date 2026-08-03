737 MAX 7 da Boeing obtém certificação após sete anos de atrasos

Mais de oito anos depois de seu primeiro voo, o 737 MAX 7 da Boeing obteve sua certificação, com a qual entraria em serviço em 2027, conforme o previsto.

Inicialmente, as entregas deste avião, uma versão menor da família 737 MAX, deviam começar em 2019, mas obstáculos técnicos, entre outros imprevistos, atrasaram a luz verde das autoridades regulatórias.

Esta "aprovação reflete anos de trabalho sustentado para resolver problemas técnicos complexos e realizar um exame exaustivo do design do avião e das análises de segurança que o acompanham", informou a Agência Federal de Aviação (FAA) em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A Boeing informou, em meados de julho, que o 737 MAX 7 tinha acumulado, durante seu processo de certificação, 686 horas de testes distribuídas em 441 voos, assim como 349 horas de testes em solo.

Um dos últimos elementos validados foi o sistema anti-gelo dos aviões, uma dor de cabeça para os engenheiros.

A fabricante espera que a certificação do 737 MAX 10, irmão mais velho da família desta série de aeronaves, ocorra rapidamente para também iniciar as entregas no ano que vem.

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