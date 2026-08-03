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Seleção dos EUA renova com técnico Mauricio Pochettino até a Copa de 2030

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AFP
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Repórter
03/08/2026 13:27

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A Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (3), a renovação do contrato do técnico argentino Mauricio Pochettino até 2030, ano da próxima Copa do Mundo. 

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Essa prorrogação do vínculo "permitirá que Pochettino e sua comissão técnica deem continuidade ao desenvolvimento da seleção masculina principal, ao mesmo tempo em que geram impacto no ecossistema do futebol dos EUA". 

O treinador de 54 anos assumiu o comando da seleção americana em setembro de 2024, com o foco em preparar a equipe, anfitriã da Copa do Mundo de 2026, para o torneio. 

"Com esse novo compromisso, o técnico e sua equipe também orientarão e apoiarão a federação no desenvolvimento de toda a trajetória da seleção: futebol de base, formação de treinadores, colaboração com ligas profissionais e outros aspectos da comunidade do futebol", acrescentou o comunicado. 

"Após trabalhar com a US Soccer por dois anos, ficou claro que existe um enorme potencial para tornar o programa da seleção ainda mais forte", disse Pochettino, citado no comunicado.

Seu novo contrato o vincula ao 'Team USA' até 2030, ano da Copa do Mundo que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos. Portanto, seu principal objetivo será garantir a vaga nesse torneio.

Na Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos golearam o Paraguai por 4 a 0 na partida de estreia e em seguida venceram a Austrália por 2 a 0. A seleção americana perdeu o terceiro jogo do Grupo D para a Turquia por 3 a 2. Apesar dessa derrota, os anfitriões terminaram na liderança da chave e venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na fase de 16-avos.

Nas oitavas de final, a seleção dos EUA foi eliminada ao ser goleada pela Bélgica por 4 a 1.

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bur-dam/meb/aam

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