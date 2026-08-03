Atividade industrial cresce em ritmo acelerado em julho nos EUA

A atividade manufatureira nos Estados Unidos registrou um aumento em ritmo acelerado em julho em relação a junho, segundo o índice setorial ISM divulgado nesta segunda-feira (3).

Apesar da incerteza pela guerra no Oriente Médio, o índice industrial do Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM, na sigla em inglês) foi de 55,6% em julho, 2,3% a mais que no mês anterior. Este é o nível mais elevado desde maio de 2022, detalhou o ISM em um comunicado.

O dado ficou bem acima das expectativas do mercado, que esperava um índice de 54%, de acordo com o consenso compilado pela MarketWatch. Qualquer valor acima de 50% indica expansão da atividade.

Entre os entrevistados, a volatilidade de preços foi mencionada como uma das principais preocupações, assim como a guerra no Oriente Médio.

O conflito disparou os preços da energia e afetou as cadeias de suprimento de alguns insumos.

O presidente Donald Trump também perturbou o comércio internacional ao impor uma série de tarifas às importações dos Estados Unidos.

"Estamos vendo um mercado muito oportunista e reativo. Se produtos escassos se tornam disponíveis, compramos de forma oportunista. Alguns clientes estão reduzindo estoques; outros estão antecipando a demanda", disse um entrevistado do setor de produtos químicos.

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