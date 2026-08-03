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Trump diz que Irã deve escolher entre 'acordo' ou 'rendição total'

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/08/2026 13:05

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O presidente americano, Donald Trump, advertiu, nesta segunda-feira (3), que o Irã deve escolher entre um "acordo" ou a "rendição total", depois que Teerã negou que esteja negociando com os Estados Unidos.

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"Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se alcance um Acordo ou uma Rendição Total", advertiu Trump em sua plataforma, Truth Social.

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jz/mr/mvv-jc

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