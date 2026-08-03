Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Edin Dzeko renova com Schalke 04 por mais um ano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/08/2026 13:05

compartilhe

SIGA

O atacante bósnio Edin Dzeko, de 40 anos, renovou seu contrato por mais uma temporada com o Schalke 04, válido até o verão europeu de 2027, após ter chegado ao time alemão no início do ano e ajudado a equipe a conquistar o acesso à Bundesliga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Depois de chegar ao clube da região do Ruhr vindo da italiana Fiorentina em janeiro de 2026, Dzeko tinha contrato vigente até o final da temporada 2025/2026. 

"Desde janeiro, jogo pelo Schalke com um time fantástico e diante de uma torcida incrível. Conquistar o acesso à Bundesliga está entre os pontos altos da minha carreira. Ainda quero mais e desejo ajudar nossa equipe também na Bundesliga", disse o bósnio, citado no comunicado do Schalke 04. 

Edin Dzeko também defendeu sua seleção na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá em junho passado. 

A Bósnia e Herzegovina chegou à fase de 16-avos de final, onde foi derrotada por 2 a 0 pela seleção americana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/smr/dam/ahg/aam

Tópicos relacionados:

bih fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay