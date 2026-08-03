Edin Dzeko renova com Schalke 04 por mais um ano

O atacante bósnio Edin Dzeko, de 40 anos, renovou seu contrato por mais uma temporada com o Schalke 04, válido até o verão europeu de 2027, após ter chegado ao time alemão no início do ano e ajudado a equipe a conquistar o acesso à Bundesliga.

Depois de chegar ao clube da região do Ruhr vindo da italiana Fiorentina em janeiro de 2026, Dzeko tinha contrato vigente até o final da temporada 2025/2026.

"Desde janeiro, jogo pelo Schalke com um time fantástico e diante de uma torcida incrível. Conquistar o acesso à Bundesliga está entre os pontos altos da minha carreira. Ainda quero mais e desejo ajudar nossa equipe também na Bundesliga", disse o bósnio, citado no comunicado do Schalke 04.

Edin Dzeko também defendeu sua seleção na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá em junho passado.

A Bósnia e Herzegovina chegou à fase de 16-avos de final, onde foi derrotada por 2 a 0 pela seleção americana.

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