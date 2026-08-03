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Amazon ultrapassa pela primeira vez os US$ 3 trilhões em valor de mercado

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Repórter
03/08/2026 11:19

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A gigante americana de tecnologia Amazon ultrapassou, pela primeira vez, nesta segunda-feira (3) a marca simbólica de 3 trilhões de dólares (R$ 15,23 trilhões, na cotação atual) em capitalização de mercado, impulsionada por seus resultados trimestrais.

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Na Bolsa de Nova York, às 9h45 (10h45 em Brasília), as ações da Amazon subiam 5,20%, a 285,69 dólares (R$ 1.450,36). Desde a publicação de seus resultados na quinta-feira, o valor das ações disparou mais de 21%, um aumento de cerca de 500 bilhões de dólares em valor de mercado.

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ni/tmc/abx/jm/mr/yr/fp

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