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Ataque russo queima oito milhões de livros na Ucrânia, denuncia editora

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AFP
AF
AFP
Repórter
03/08/2026 10:11

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Um bombardeio russo contra um armazém no nordeste da Ucrânia durante o fim de semana destruiu oito milhões de livros, informou a editora nesta segunda-feira (3), classificando o fato como um ataque contra a cultura ucraniana. 

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Não é a primeira vez que a Rússia ataca um importante centro editorial, o que levou Kiev a acusar Moscou de tê-los tomado especificamente como alvo. 

"Trata-se da maior perda para a infraestrutura editorial da Ucrânia desde o início da guerra em grande escala", em 2022, afirmou a editora Ranok. 

Um repórter da AFP viu no sábado os bombeiros lutando para controlar o incêndio no depósito de Kharkiv, horas depois de a Rússia lançar um ataque com drones e mísseis. 

O diretor da editora, Viktor Kruglov, classificou o episódio como "um ataque contra a educação e a cultura ucranianas". 

Um bombardeio contra um armazém próximo a Kiev no mês passado reduziu a cinzas 800.000 livros, segundo a editora, cujo catálogo inclui obras de George Orwell e Barack Obama. 

Ao longo de sua invasão, a Rússia atacou com frequência museus, galerias, estúdios de cinema, igrejas e outros locais de importância cultural na Ucrânia.

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bur-jc/rh/mmy/pb/jc/fp

Tópicos relacionados:

conflito cultura

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