Partido de extrema direita britânico pede o envio da Royal Navy para conter migrantes

O partido britânico de extrema direita Reform UK propôs nesta segunda-feira (3) lançar "a maior operação militar no Canal da Mancha desde a Segunda Guerra Mundial", mobilizando a Royal Navy para impedir a chegada de migrantes vindos da França, caso chegue ao poder.

O plano é anunciado enquanto o partido anti-imigração vê sua vantagem cair nas pesquisas e suas finanças estão sob investigação, em particular sobre doações não declaradas recebidas por seu líder, Nigel Farage.

A Comissão de Ética do Parlamento confirmou nesta segunda-feira que também investiga o número dois do partido, o deputado Richard Tice.

Embora não estejam previstas novas eleições legislativas até 2029, o governante Partido Trabalhista rejeitou imediatamente a proposta.

Até 31 de julho, 14.128 pessoas chegaram ao Reino Unido a bordo de pequenas embarcações neste ano, uma queda de 42% em relação ao mesmo período de 2025.

No entanto, houve um novo recorde diário de travessias na quarta-feira 29 de julho, com 752 chegadas.

Em abril, França e Reino Unido chegaram a um novo acordo para tentar impedir as travessias clandestinas do Canal da Mancha.

O pacto inclui uma contribuição financeira britânica destinada a apoiar os esforços franceses para proteger as fronteiras do Reino Unido.

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