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Incêndio perto de Bordeaux revela projéteis da Segunda Guerra Mundial

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Repórter
03/08/2026 09:11

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O gigantesco incêndio florestal que devastou uma área próxima a Bordeaux, no sudoeste da França, revelou a presença de obuses da Segunda Guerra Mundial na localidade de Le Porge, onde nesta segunda-feira (3) estão sendo realizadas operações de desminagem para permitir o retorno seguro dos moradores. 

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Le Porge é o município mais afetado pela destruição de moradias no departamento de Gironde, com mais de 180 casas reduzidas a cinzas. Em uma área completamente carbonizada, as autoridades encontraram vários projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e parcialmente enterrados. 

As equipes especializadas acreditam que as explosões ouvidas durante o incêndio, inicialmente atribuídas a cilindros de gás, podem ter sido provocadas por esses antigos artefatos de guerra. 

Desde sexta-feira, os especialistas recuperaram 75 projéteis na superfície, mas alertam que muitos outros podem continuar enterrados.

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lcr/jed/abl/def/clr/meb/dbh/jc

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