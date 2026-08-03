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Ataques ucranianos na Rússia e na Crimeia deixam seis mortos

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Repórter
03/08/2026 07:37

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Ataques ucranianos provocaram seis mortes e deixaram vários feridos na península da Crimeia, anexada pela Rússia, e na região russa de Krasnodar (sul), dois destinos muito populares no verão, informaram as autoridades russas nesta segunda-feira (3).

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"O inimigo executou um novo ataque noturno contra a República da Crimeia. Infelizmente, há vítimas: três civis morreram e há feridos", afirmou no Telegram o chefe das autoridades locais designado por Moscou, Sergei Aksionov. 

Outras três pessoas morreram na queda de destroços de um drone em uma localidade da região de Krasnodar, vizinha da Crimeia, no sul da Rússia.

O ataque também deixou 13 feridos, incluindo crianças, declarou o governador regional, Veniamin Kondratiev, que lamentou a "tragédia".

Segundo o governador, a ofensiva atingiu infraestruturas civis.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, os ataques se intensificaram nos últimos meses nos dois lados da linha de frente, provocando um número crescente de vítimas civis.

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bur/vb/meb/pb/fp-jc

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