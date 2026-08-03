Bombeiros lutam contra incêndios florestais na Grécia

Os bombeiros seguem combatendo nesta segunda-feira (3) os incêndios florestais na Grécia, onde as chamas devastaram milhares de hectares e provocaram cinco mortes.

"Hoje (segunda-feira) enfrentamos três frentes difíceis, Psatha, Kryo Pigadi e Kandyli", em um perímetro situado entre 45 e 70 quilômetros ao oeste de Atenas, afirmou à AFP uma fonte do corpo de bombeiros.

Com a redução dos ventos, nove aviões conseguiram decolar durante a manhã para apoiar os nove helicópteros e os 450 agentes mobilizados em terra que lutam contra as chamas nos departamentos da Beotia e da Ática, na região de Atenas, acrescentou.

Rajadas de vento de até 80 km/h impediram o uso de aviões nos últimos dias.

Novas evacuações de localidades próximas a Kandyli, 45 km ao oeste de Atenas, foram ordenadas na manhã de segunda-feira, segundo a Proteção Civil.

Dois helicópteros colidiram no domingo durante o combate às chamas nas imediações de Psatha. Dois tripulantes de um helicóptero morreram, o que eleva para cinco o total de mortos desde o início dos incêndios.

Mais de 12.000 hectares de florestas e terras agrícolas foram queimados em uma semana na Grécia, afetada pela crise climática, segundo dados publicados pela imprensa, que cita análises do programa europeu Copernicus.

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