Líder democrática detida de Mianmar se reúne com representante da Cruz Vermelha

A líder democrática birmanesa detida, Aung San Suu Kyi, se encontrou nesta segunda-feira (3) com o representante da Cruz Vermelha, em sua primeira reunião conhecida com uma autoridade estrangeira desde sua destituição em um golpe militar em 2021.

"O senhor Arnaud de Baecque, representante residente do CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) em Mianmar, reuniu-se nesta manhã com Daw Aung San Suu Kyi", afirma um comunicado da presidência do país.

Suu Kyi foi deposta e detida após um golpe militar em fevereiro de 2021, que desencadeou uma guerra civil ainda em curso.

O líder golpista e ex-chefe da junta militar, Min Aung Hlaing, tomou posse em abril como presidente civil após um processo eleitoral extremamente controlado.

Também em abril, Suu Kyi, 81 anos, foi colocada em prisão domiciliar, depois que Min Aung Hlaing anunciou que havia comutado o restante de sua pena.

A líder democrática e vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi detida após o golpe por uma série de acusações que, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, foram formuladas para marginalizá-la da política do país.

Nas imagens divulgadas pelo gabinete da presidência, Suu Kyi aparece apertando a mão de um homem que parece ser Baecque. As imagens não puderam ser verificadas pela AFP, mas ferramentas de inteligência artificial não encontraram indícios de manipulação, e nenhuma versão das imagens foi localizada online antes de segunda-feira.

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