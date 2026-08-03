Irã executa dois homens acusados de espionagem para Israel

Dois homens condenados por espionagem para Israel foram executados nesta segunda-feira (3) no Irã, anunciou o órgão de imprensa do Poder Judiciário, Mizan.

"Omid Behzad e Pouria Safvat foram enforcados nesta manhã (segunda-feira) por transmitirem as coordenadas de instalações militares e de segurança sensíveis a agentes do Mossad", o serviço de inteligência externa israelense, afirma um comunicado publicado pelo Mizan.

A nota não apresenta informações sobre a data de detenção, nem sobre o julgamento, mas afirma que os dois foram condenados por "espionagem e colaboração com o regime sionista".

Segundo a televisão estatal iraniana, os dois homens foram condenados por espionagem durante a guerra desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro contra o Irã, e durante a ofensiva anterior, em junho de 2025, que durou 12 dias.

O Irã é o segundo país no mundo, atrás da China, com o maior número de execuções, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos. As execuções aumentaram desde o início do conflito no Oriente Médio.

As autoridades executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, um recorde desde 1989, segundo as ONGs Iran Human Rights, com sede na Noruega, e Juntos contra a Pena de Morte (ECPM), que tem sede em Paris.

A Anistia Internacional denunciou na semana passada uma "escalada" das execuções efetuadas pelas autoridades iranianas, após o anúncio de Teerã sobre o enforcamento de dois homens que haviam participado das manifestações contra o governo entre o fim do ano passado e o início de 2026.

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