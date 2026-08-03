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Irã nega negociações com EUA

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Repórter
03/08/2026 06:05

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (3) que não há negociações no momento com os Estados Unidos, e sim conversações com Omã sobre a gestão do estratégico Estreito de Ormuz.

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"Atualmente não estamos negociando com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã para garantir a passagem pelo Estreito de Ormuz", declarou o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, durante uma entrevista coletiva semanal.

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ap-mz/ris/mmy/meb/fp

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