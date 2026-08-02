Preço do petróleo cai quase 5% após anúncio de negociações entre EUA e Irã

Os preços do petróleo caíram na abertura do mercado asiático nesta segunda-feira (3, data local), após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de novas negociações para tentar pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Por volta das 22h50 GMT (19h50 de Brasília) deste domingo, o preço do Brent do Mar do Norte, referência mundial para o mercado de petróleo, recuava 4,69%, para US$ 83,81 por barril.

O petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) caía 4,67%, para US$ 80,72 por barril.

Depois de ameaçar o Irã com um ataque em grande escala, Trump desistiu, no sábado, de realizar novos bombardeios, sob a condição de que um acordo fosse concluído rapidamente, especialmente sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

Por sua vez, o Irã anunciou no domingo que está perto de chegar a um acordo com Omã sobre o trânsito pelo estreito, uma rota crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

Trump anunciou posteriormente que novas negociações com Teerã terão início nesta segunda-feira.

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