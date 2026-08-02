Reino Unido reconhece quatro mulheres como vítimas de tráfico de pessoas no caso Al Fayed

Quatro mulheres que acusam Mohamed Al Fayed, o falecido proprietário da loja de departamentos Harrods, de agressões sexuais foram reconhecidas pelas autoridades britânicas como vítimas de tráfico de pessoas, informou nesta segunda-feira (3, data local) à AFP uma associação que as representa.

Desde a exibição de um documentário da BBC, em setembro de 2024, o empresário egípcio, que morreu em 2023 sem jamais ter sido investigado, passou a ser acusado por dezenas de mulheres de agressões sexuais, estupros e tráfico de pessoas.

A maioria delas trabalhava na Harrods, em Londres, ou em outras propriedades de Mohamed Al Fayed, como o hotel Ritz, em Paris.

Quatro mulheres identificadas pelos pseudônimos Isabella, Justine, Elizabeth e Margo, que criaram a associação de defesa das vítimas "No One Above", anunciaram nesta segunda-feira que todas foram oficialmente reconhecidas como vítimas de tráfico de pessoas pelo Ministério do Interior britânico entre maio e julho.

Os casos foram encaminhados às autoridades pela associação Unseen UK, que presta apoio às vítimas da escravidão moderna.

Os fatos denunciados ocorreram entre as décadas de 1990 e 2010, tanto no Reino Unido quanto no exterior, informou Isabella, que trabalhou na Harrods em 2001, à AFP.

"Ele era um homem perverso, mas não teria conseguido fazer o que fez se a Harrods não tivesse lhe fornecido mulheres e depois as obrigado a permanecer em silêncio", declarou à agência britânica PA.

A BBC revelou, em abril, que Rachael Louw, ex-vendedora da Harrods, também havia sido reconhecida pelo Ministério do Interior como vítima de tráfico de pessoas.

Cerca de 157 vítimas procuraram a polícia britânica para acusar Mohamed Al Fayed de estupro, agressões sexuais e exploração sexual.

Dezenas de ex-funcionárias da loja de departamentos londrina também solicitaram indenização por meio de um programa criado pela Harrods após as revelações sobre seu antigo proprietário.

A polícia interrogou seis pessoas suspeitas de terem facilitado as ações de Al Fayed, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Algumas delas foram ouvidas no âmbito de uma investigação sobre tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

Diversas vítimas, entre elas Rachael Louw, acusaram a polícia britânica de não dar atenção suficiente a esse aspecto do caso.

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