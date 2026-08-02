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Trump diz que novas negociações com Irã serão iniciadas na 2ª feira

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AFP
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Repórter
02/08/2026 19:29

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã começarão na segunda-feira (3), depois de decidir adiar novos ataques para persuadir a República Islâmica a chegar a um acordo.

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"Eles obviamente não querem ser atacados. Sabiam a dimensão do ataque porque o viram sendo preparado", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One. "Agora, o que estamos fazendo é conversar com eles por meio de negociações. Isso começa amanhã à tarde."

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msp/des/lb/cr/am

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