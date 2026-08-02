Zverev mantém cautela em relação aos torneios Masters 1000 de 12 dias

O tenista alemão Alexander Zverev alertou neste domingo (2) para o risco de exaustão e desistências por lesão devido à maior duração dos torneios Masters 1000, antes de sua participação no evento do Canadá.

Principal cabeça de chave e número 2 do mundo, Zverev disse aos jornalistas em Montreal que tem dúvidas sobre a conveniência dos Masters 1000 de 12 dias, que podem parecer tão longos e exigentes quanto as duas semanas de um Grand Slam.

Esta edição do torneio canadense em quadra dura não terá a presença do líder do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner, do sérvio Novak Djokovic e do espanhol Carlos Alcaraz, que não joga desde abril devido a uma lesão no punho.

"Acho que [as ausências] são consequência dos Masters de duas semanas. Acho que é longo demais para alguns jogadores, muito em cima do US Open", disse Zverev, campeão no Canadá em 2017.

"Eu costumava disputar mais torneios 500 e 250 na época em que os Masters eram mais curtos, mas agora não faço mais isso, justamente por causa do tempo que passo longe de casa e do tempo dedicado aos torneios", acrescentou.

O alemão de 29 anos disse que ele e sua equipe também pensaram seriamente na possibilidade de não disputar o torneio no Canadá este ano.

Mas o atual campeão de Roland Garros e finalista de Wimbledon no mês passado decidiu jogar pela necessidade de manter o ritmo competitivo.

"Não acho que vou jogar o meu melhor tênis aqui, mas, por jogar aqui, acredito que jogarei melhor em Cincinnati e, depois, com sorte, o meu melhor tênis em Nova York", afirmou Zverev, já projetando o US Open, que começa no dia 31 de agosto.

Apesar do cansaço, ele espera manter o alto nível antes do último Grand Slam da temporada.

"Os últimos dois meses foram fantásticos", disse Zverev. "Joguei muito tênis nesse período. Então, tirei uma semana de férias e, depois, comecei a treinar e a me preparar da melhor maneira possível".

Zverev entra como principal favorito no torneio, com o canadense Felix Auger-Aliassime como segundo cabeça de chave, à frente do australiano Alex de Minaur, do russo Daniil Medvedev e do atual campeão, o americano Ben Shelton.

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