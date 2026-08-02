Chelsea anuncia contratação do argentino Valentín Barco
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O meio-campista argentino Valentín Barco é o sétimo reforço do Chelsea para a próxima temporada, anunciou o clube londrino neste domingo (2).
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Barco estava no Strasbourg, da França, clube que pertence ao grupo BlueCo, também proprietário do Chelsea.
O argentino de 22 anos é o segundo jogador da equipe francesa a fazer as malas para Stamford Bridge, depois da chegada do atacante holandês Emmanuel Emegha.
Barco, que disputou a Copa do Mundo na América do Norte com a 'Albiceleste', assinou contrato com o Chelsea até 2033.
Essa não será sua primeira experiência no futebol inglês, já que em 2024 teve uma passagem de seis meses pelo Brighton.
Depois de um ano atuando por empréstimo pelo Strasbourg, foi contratado em definitivo e ajudou a equipe francesa a se classificar para a Liga Conferência.
O Chelsea, que terminou o Campeonato Inglês em décimo na temporada passada, está em meio a um processo de reformulação sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso.
No sábado, o clube anunciou a contratação do experiente atacante Danny Welbeck (Brighton), depois das chegadas de Maxence Lacroix (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Marco Palestra (Atalanta), Emmanuel Emegha (Strasbourg) e Geovany Quenda (Sporting Lisboa).
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