Tenista russa Kristina Liutova, de 16 anos, é campeã do WTA 250 de Memphis

A tenista russa Kristina Liutova, de 16 anos, conquistou neste domingo (2) seu primeiro título como profissional, ao derrotar na final do WTA 250 de Memphis a tcheca Darja Vidmanova.

Em sua estreia no circuito, Liutova precisou de uma virada para vencer com parciais de 1-6, 6-1 e 6-3, em duas horas e um minuto de jogo.

No primeiro set, a jovem jogadora pareceu sobrecarregada pela pressão após perder o saque três vezes. No entanto, assumiu completamente o controle da partida nas duas parciais seguintes, apesar de uma reação tardia de Vidmanova, que chegou a salvar três match points quando perdia por 5-3.

Liutova, que saiu do qualifying, viveu um conto de fadas em Memphis, onde se tornou a jogadora mais jovem a disputar uma final da WTA desde a americana Coco Gauff na Áustria em 2019.

No caminho rumo ao título, ela derrotou a cabeça de chave número 1, sua compatriota Ekaterina Alexandrova, na primeira rodada.

Com essa vitória, Liutova se tornou a segunda tenista nascida em 2010 a vencer um jogo no circuito, depois da brasileira Naná Silva.

Além disso, a jovem russa é a terceira adolescente a conquistar um título profissional nesta temporada, depois da também russa Mirra Andreeva, de 19 anos, e da austríaca Lilli Tagger, de 18.

Kristina Liutova subirá da 229ª para a 136ª posição no ranking da WTA, depois de ter começado a temporada como número 714 do mundo.

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