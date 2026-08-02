'Estou inteiraço', diz Lula ao oficializar candidatura para quarto mandato

"Estou inteiraço", afirmou neste domingo (2) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, ao oficializar sua candidatura para um quarto e último mandato, em uma eleição na qual enfrentará o candidato de direita Flávio Bolsonaro em outubro.

"Eu quero brigar com a velhice (...) não quero andar arrastando as pernas", disse o presidente ao ser oficializado como candidato durante a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Paulo.

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