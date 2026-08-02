Real Madrid comemora 'boa notícia' da retirada do plano comercial da Fifa

A retirada do polêmico projeto comercial do presidente da Fifa, Gianni Infantino, é "uma boa notícia para o futebol", manifestou o Real Madrid neste domingo (2).

O clube espanhol também agradeceu "à Uefa, às confederações e federações, e a todas as instituições que se opuseram com firmeza e responsabilidade a este projeto".

"O Real Madrid avalia muito positivamente a decisão tomada pela Fifa de abandonar a proposta de venda parcial dos direitos comerciais de suas competições. Nosso clube considera que é uma boa notícia para o futebol, para suas instituições e, principalmente, para os milhões de fãs do nosso querido esporte", escreveu a diretoria merengue em comunicado.

Diante da firme oposição da Uefa e de várias confederações internacionais, Infantino anunciou na noite da última sexta-feira a desistência de seu plano de criar uma empresa, a Fifa Forward Enterprise (FFE), aberta a investidores privados e encarregada de gerir as atividades comerciais e os eventos da entidade, incluindo a Copa do Mundo.

A UEFA, que havia ameaçado "por unanimidade" boicotar as próximas competições da Fifa, inclusive o Mundial, declarou no sábado que o dirigente ítalo-suíço havia "perdido a confiança" da entidade e de "muitos outros membros da família do futebol", e pediu uma mudança de governança.

O Real Madrid, um dos membros fundadores do projeto abortado da Superliga Europeia, anunciou em fevereiro que havia chegado a um acordo com a Uefa pelo interesse do futebol europeu, que pôs fim a anos de conflito aberto com confederação do continente.

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