PSG anuncia transferência em definitivo de Kolo Muani à Juventus

O Paris Saint-Germain anunciou neste domingo (2) a transferência em definitivo do atacante francês Randal Kolo Muani para a Juventus, onde ele já havia atuado por empréstimo em 2025.

O clube parisiense não especificou a duração do contrato do jogador de 27 anos com a Juve, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a contratação.

Kolo Muani, que chegou ao PSG vindo do Eintracht Frankfurt em 2023, teve poucas oportunidades sob o comando de Luis Enrique em sua segunda temporada em Paris.

Após ser emprestado à Juve em janeiro de 2025, ele impressionou ao terminar a temporada com um total de dez gols em 22 jogos.

No entanto, o clube francês o emprestou novamente em agosto do ano passado, dessa vez ao Tottenham.

Durante a temporada 2025/2026, ele disputou 41 jogos e marcou cinco gols pelo clube londrino.

Kolo Muani deixa o PSG depois das saídas dos atacantes Lee Kang-In (Atlético de Madrid) e Gonçalo Ramos (Milan).

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